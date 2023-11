Amira Pocher: „Körperlich und physisch an Grenzen gekommen“

Mehr zum Thema

RWE steigert Gewinn auf mehr als das Doppelte Gute Geschäfte mit Stromerzeugung und -handel haben dem Energiekonzern RWE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 satte Gewinne beschert. Das bereinigte Nettoergebnis lag Ende September bei knapp 3,4 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie RWE am Dienstag in Essen berichtete.

Insgesamt leben mehr Frauen als Männer in NRW In Nordrhein-Westfalen leben insgesamt mehr Frauen als Männer. Die Frage von Frauen- oder Männerüberschuss ist aber dennoch mit dem Alter verknüpft, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitgeteilt hat. In der Gesamtbevölkerung standen Ende 2022 in NRW 961 Männern 1000 Frauen gegenüber.