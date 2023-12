Ein 19-jähriger Mann war am späten Samstagabend mit seinem Auto bei Amersfoort in die falsche Richtung auf die A1 gefahren. Dort stieß er kurz nach 22 Uhr frontal mit dem entgegen kommenden Wagen der Familie aus Hilversum zusammen. Die beiden Kinder der Familie im Alter von 12 und 14 Jahren starben, die Eltern wurden schwer verletzt. Ihr Zustand sei besorgniserregend, so die Polizei.

Lest auch: Amateur-Fußballer stirbt bei Geisterfahrer-Crash – Riesige Welle der Hilfsbereitschaft

Der Unfall ereignete sich beim Autobahnkreuz Hoevelaken östlich von Amsterdam. Viele Hilfskräfte waren eingesetzt worden, die A1 war in beide Richtungen für Stunden gesperrt.