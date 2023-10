Amazon Prime Day im Oktober: Die Bestseller am Mittwoch

Was haben die anderen bei Amazons Mega-Verkaufsevent in den Einkaufswagen gelegt?



Rabatte, Rabatte, Rabatte: Am Dienstag und Mittwoch ließ Amazon an seinen „ Prime Deal Days“ die Kreditkarten glühen. Von Smartphones über Fernseher bis hin zu Tablets purzelten beim Shopping-Riesen die Preise im Akkord. Einige Deals stachen bei den Lesern von RTL.de jedoch besonders heraus. Wir haben nachgeschaut, welche Produkte während des Deal-Events am häufigsten den Besitzer wechselten.