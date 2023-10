Amazon Prime Day im Oktober: Das kaufen die anderen

Was legen die anderen bei Amazons Verkaufsevent in den Einkaufswagen?



Der Black Friday hat sich bei Schnäppchenjägern als Shopping-Highlight etabliert. Für alle, die nicht bis Ende November warten wollen, startet Amazon am 10. und 11. Oktober die „ Prime Deal Days“. 48 Stunden voller Rabatte auf Smartphones, Fernseher, Tablets und diverse andere Produkte. Wer neugierig ist, welche Deals bei anderen besonders beliebt sind, ist hier genau richtig. Wir halten während des Events die Augen auf und schauen, was die Bestseller sind.