Am Donnerstag regnerisch und herbstlich kühl in Thüringen

Mehr zum Thema

Elfjährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Ein elfjähriges Mädchen ist in Hohenstein (Landkreis Nordhausen) von dem Wagen eines 18-Jährigen erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war mit dem Fahrrad am Mittwochabend auf der L1014 von Limlingerode Richtung Mackenrode unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein entgegenkommender 18 Jahre alter Autofahrer habe die Elfjährige auf dem Rad aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Auto erfasst. Das Kind sei auf ein angrenzendes Feld geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Es kam in ein Krankenhaus. Laut einem Sprecher besteht noch immer Lebensgefahr.

RTL

Ehemaliger Vize-DDR-Kulturminister Höpcke gestorben Der ehemalige stellvertretende DDR-Kulturminister und spätere PDS-Landtagsabgeordnete Klaus Höpcke ist tot. Höpcke sei am vergangenen Samstag in Berlin gestorben, sagte seine Frau Monika Höpcke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Politiker, der 89 Jahre alt wurde, hatte von 1990 bis 1999 dem Thüringer Landtag angehört und war dort erster Vorsitzender der damaligen Fraktion Linke Liste/PDS. Höpcke habe sich trotz seiner vorhergehenden politischen Verantwortung in der DDR Achtung, Wertschätzung und Respekt unter den Abgeordneten erarbeitet, erklärte Linke-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, in einer Mitteilung vom Montag.