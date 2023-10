Altersrenten im Osten weiterhin niedriger als im Westen

Mehr zum Thema

Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen auf Einsatzfahrt Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem Auto sind in Erfurt drei Menschen leicht verletzt worden, darunter eine Polizistin. Der Polizeiwagen war in der Nacht zu Dienstag auf einer Einsatzfahrt, wie ein Sprecher sagte. Außerdem wurden ein 45-jähriger Mitfahrer und eine 31-jährige Mitfahrerin in dem anderen beteiligten Auto verletzt. Der Sachschaden wurde auf 75.000 Euro geschätzt. Ob das Polizeiauto Blaulicht und Sirene eingeschaltet hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Besucherzahlen an Thüringer Theatern steigen wieder In den großen Theater in Thüringen nähern sich die Zuschauerzahlen wieder dem Stand vor der Corona-Krise. Insgesamt haben wir in der Saison 2022/2023 circa 155.000 Zuschauer zu unseren Vorstellungen begrüßen dürfen, erklärt Jens Neundorff von Enzberg, Intendant am Staatstheater Meiningen. Das sind mehr als in der letzten Spielzeit vor Corona.