Alter von 53: Arslan will Karriere mit großem Titel beenden

Mehr Solaranlagen im Südwesten installiert Der Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg kommt weiter voran: Bis Ende September lag der Zubau bei 1 340 Megawatt - im vergangenen Jahr waren insgesamt nur 820 Megawatt installiert worden, wie der Verein Solar Cluster Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Verein verwies auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur, die vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) korrigiert worden sind.

Reaktion auf Verletzungen: Tigers Tübingen holen Masters Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen hat auf seine große Verletzungsmisere reagiert und den Kanadier Javon Masters nachverpflichtet. Der 28-Jährige erhalte einen Vertrag über zwei Monate und solle sein Debüt im Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg am Samstag (20.00 Uhr) geben, teilte der Verein am Donnerstag mit. Masters spielte in der vergangenen Saison für den französischen Zweitligisten Stade Rochelais und ersetzt beim Tabellen-14. in Tübingen vorübergehend den verletzten Point Guard Aatu Kivimäki. Zudem fehlen den Tigers derzeit Forward Christoph Philipps und Center Kriss Helmanis.