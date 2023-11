„Alter Bekannter“ zurück: Globus schwebt im Meeresmuseum

Mehr zum Thema

Eisbärenzwillinge Kaja und Skadi sind schon zwei Jahre Der Eisbärennachwuchs im Rostocker Zoo wächst und gedeiht. Am Dienstag feierten die Zwillinge Kaja und Skadi ihren zweiten Geburtstag. Seit ihrer Geburt am 14. November 2021 haben die Jungtiere ganz schön zugelegt: Skadi wiegt 198 Kilogramm und Kaja sogar 237 Kilogramm. Noch ungefähr ein Jahr brauchen die Zwillinge, bis sie ausgewachsen sind. Sie trinken nur noch selten Muttermilch und lieben wie alle Zooeisbären Hühnchen, Wassermelonen und Lachsöl, berichtete die Kuratorin für Säugetiere, Daniela Lahn.