„Alter Bekannter“ zurück - Globus schwebt im Meeresmuseum

Die Modernisierung des Meeresmuseums in Stralsunds Altstadt kommt voran. Es steht zwar noch viel Arbeit an, bis Sommer 2024 soll aber alles fertig sein. Die ersten Exponate kommen zurück.

Nach einer umfassenden Überarbeitung in Süddeutschland ist der bei vielen Besuchern bekannte Globus wieder zurück in Stralsunder Meeresmuseum. Stand die 100 Kilogramm schwere Erdkugel mit einem Durchmesser von 2,13 Metern vor Beginn der laufenden Museumsmodernisierung im Eingangsbereich, schwebt er seit Dienstag von der Decke der Kirchenhalle des vom Museum genutzten früheren Katharinenklosters. Der Globus ist für viele Besucher ein alter Bekannter. Er wurde abgeschliffen, aufgearbeitet und grundiert, sagte Museumssprecherin Diana Meyen.

Das Exponat ist in schlichtem Graufarbton gehalten, was der neuen Inszenierung geschuldet ist. Unter dem Titel Netzwerk Meer wird anhand von Projektionen in Licht und Ton über Ozeanographie, Meeresströmungen und Klima informiert. Die Besucher können sich dabei später auf Liegen direkt unter den an vier Punkten an der Decke befestigten Globus legen. Für das Konzept arbeitet das Meeresmuseum mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen, das Satellitenbilder zur Verfügung stellt.

Bis Sommer 2024 soll der Gesamtumbau des Museums auf dem Gelände des ehemaligen mittelalterlichen Katharinenklosters fertig sein. Die Kosten für die seit Ende 2020 laufenden Arbeiten liegen bei rund 51 Millionen Euro. Teil der Modernisierung sind unter anderem ein neugestaltetes Eingangsfoyer und ein karibisches Großaquarium mit Riff. Zudem soll das Museum barrierefrei und energieeffizienter werden. Während der Arbeiten wurden mehrere archäologische Funde gemacht.