Alsterschwimmhalle nach drei Jahren Bauzeit wieder eröffnet

In Lübeck öffnen elf weihnachtliche Themenwelten ihre Tore Am Montag werden in Lübeck die Weihnachtsmärkte eröffnet. Bis zum 30. Dezember locken liebevoll geschmückte Stände mit Bratwurst, Glühwein, Zuckerwatte sowie mit weihnachtlichen Dekorationsartikeln. Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsstadt am 27. November mit dem Adventsleuchten in St. Marien (16.30 Uhr) und einer Lichterprozession durch die Altstadt. Geöffnet haben die insgesamt elf Lübecker Weihnachtsmärkte vom 27. November bis zum 30. Dezember, der Kunsthandwerkermarkt im Heilig-Geist-Hospital ist vom 1. bis zum 10. Dezember geöffnet.

Urteil in Prozess um sexuellen Missbrauch erwartet In einem Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern über soziale Medien will das Landgericht Hamburg am Montag (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten 41 Straftaten vor, neben sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt auch die Herstellung kinderpornografischer Inhalte. Die Anklagebehörde hat acht Jahre Haft für den Beschuldigten gefordert. Die Verteidigung des 23-Jährigen sprach sich nach Angaben der Gerichtspressestelle für eine geringere Strafe aus.