Seit acht Jahren sind Maffay und seine fünfte Ehefrau bereits ein Paar. Ihre gemeinsame Tochter Anouk ist vier und hat den Sänger und die Lehrerin zu einer gemeinsamen Kinderbuchreihe inspiriert. Maffay hat noch zwei erwachsene Kinder aus seinen früheren Ehen: Sohn Yaris und Adoptivtochter Nina.

Für Anouk möchte der Sänger jetzt kürzer treten. 2024 will er zum letzten Mal auf Tour gehen. „Ich finde es schön, dass er sagt ‘Familie ist jetzt wichtig’, die Priorität hat sich etwas verschoben“, freut sich Hendrikje. „Mein Zeitfenster ist einfach kleiner als das von einem ‘normalen’ Papa. Ich bin das sehr spät geworden und ich muss und will meine Zeit etwas anders einteilen“, sagt Maffay. Anouks Abiturball stehe „nicht gerade vor der Haustür, aber an den will ich ran!“