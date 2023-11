Als Polizist ausgegeben: Diebstahl auf Autobahn-Parkplätzen

Kriminelle haben sich in Unterfranken auf Autobahn-Parkplätzen als Polizisten ausgegeben und Autofahrer dann bestohlen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, gab sich ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch auf einem Parkplatz an der A3 bei Esselbach (Landkreis Main-Spessart) als Polizist aus und lockte so einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug. In dieser Zeit habe ein zweiter Täter einen Rucksack aus dem Auto gestohlen.

Im Verlauf der Nacht kam es laut Polizei zu zwei weiteren Vorfällen auf Parkplätzen an der A3, bei denen zum Teil noch mehr Personen beteiligt gewesen sein sollen. In allen Fällen konnten die Täter fliehen, bevor den Opfern der Diebstahl auffiel. Auf diese Weise erbeuteten sie den Angaben nach rund 3000 Euro Bargeld sowie mehrere Dokumente.