Als 13-Jähriger Radio auf Zug geworfen: Schadenersatz

Wie weiter nach Grundschule? - Tests und frühere Information In Sachsen-Anhalt entscheiden grundsätzlich die Eltern, welche Schulform ihre Kinder nach der Grundschule besuchen - künftig soll es aber auch Tests geben können. Diese sollen ab dem Schuljahr 2024/25 fällig werden, wenn ein Viertklässler keine Empfehlung für das Gymnasium bekommen würde, die Eltern diesen Weg aber wünschen. In den Fächern Deutsch und Mathematik solle es eine mündliche und schriftliche Leistungserhebung geben, wie aus einem am Montag veröffentlichten Brief des Bildungsministeriums hervorgeht.