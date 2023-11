Alonso über DFB-Team: Zu viele Freundschaftsspiele nicht gut

Trotz der zuletzt schwachen Leistungen traut Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine starke Heim-EM zu. Ich bin mir fast sicher, dass wir bei der Europameisterschaft eine neue Energie sehen werden, sagte Alonso am Freitag. Ich erwarte ein gutes Turnier von Deutschland. Die DFB-Auswahl hatte am Dienstag 0:2 in Österreich und zuvor 2:3 gegen die Türkei verloren.

Als Gastgeber der Europameisterschaft im kommenden Sommer musste sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für das Turnier qualifizieren. Seit der WM in Katar im November und Dezember 2022 hat die Mannschaft nur Testspiele absolviert. Meine Meinung ist: Zu viele Freundschaftsspiele sind nicht gut, sagte Alonso. Zwei Jahre nur Freundschaftsspiele sind nicht gut für die Mentalität.