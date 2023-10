Alonso schwört Bayer auf Spiel ein: „Richtige Mentalität“

Xabi Alonso, Fußball-Trainer vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen, hat keine Sorge, dass seine Spieler im DFB-Pokal den Drittligisten SV Sandhausen unterschätzen. Die Vorbereitung auf das Zweitrundenspiel laufe laut Alonso ebenso intensiv wie auf alle anderen Partien. In der ersten Runde haben wir es gegen Ottensen auch gut gemacht. Wir hatten die richtige Mentalität, die wir in Sandhausen auch brauchen, sagte der Coach vor dem Spiel am Mittwoch (18:00 Uhr) beim SV Sandhausen.

In dieser Saison ist die Werkself noch ohne Pflichtspielniederlage und hatte auch die Aufgabe in der ersten Pokal-Runde beim Regionalligisten Teutonia Ottensen per 8:0-Sieg souverän gelöst. Am Mittwoch soll der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht werden. Wir haben Respekt vor Sandhausen, wir müssen hoch konzentriert und voller Energie spielen, sagte Alonso am Dienstag. Der mit seiner Mannschaft auch in der Europa League erfolgreiche Spanier kündigte an, erneut in seiner Startelf ein paar Wechsel vorzunehmen.