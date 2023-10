Alnatura ruft Kichererbsen zurück: Mögliche Glasfremdkörper

Mehr zum Thema

Kunstsammlungen zeigen Klavier von jüdischer Familie Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen derzeit in der Ausstellung Aus Chemnitz. Ein Klavier die Geschichte einer jüdischen Familie, die 1939 aus Sachsen nach Palästina geflüchtet ist. Zentrales Objekt ist ein Klavier, dass die Familie Margulies damals mitnahm. Das Klavier erzähle die Geschichte dieser Flucht an ihrem Ausgangsort, teilten die Kunstsammlungen mit. Der Besitzer, Salomo Margulies, der sich nach der Flucht Shlomo Margaliot genannt habe, habe das Klavier 2016 zusammen mit persönlichen Fotos und Dokumenten an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem übergeben. Die Ausstellung am Theaterplatz ist noch bis zum 30. Dezember zu sehen.

Mann soll Korane in Moschee angezündet haben Wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Dresden die Unterbringung eines 35-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und bei der Begehung seiner Tat schuldunfähig war, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Bis Juli befand sich der 35-Jährige in Untersuchungshaft, seit Juli ist er wegen eines Unterbringungsbefehls in einer Klinik.