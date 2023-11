Allgäuer Bürgermeister wegen mutmaßlichem Betrug vor Gericht

Mehr zum Thema

Synodalpräsidentin stimmt auf Einsparungen in der Kirche ein Die Präsidentin der Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern, Annekathrin Preidel, hat die Protestanten im Freistaat auf Einsparungen eingestimmt. Wir müssen unsere Aufwendungen senken, sagte sie am Sonntagabend zum Beginn der Herbsttagung der Landessynode in Amberg. Die Kirchensteuereinnahmen gingen nun auch nominell zurück. Man dürfe nicht auf Kosten kommender Generationen leben, sondern: Wir müssen lernen, loszulassen und zu Dingen auch mal Nein zu sagen.