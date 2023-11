Alles angebrannt und verkrustet? Mit diesen Tricks werden Backbleche und Pfannen wieder sauber

Der Klassiker unter den Krustenlösern ist das Backpulver. Je nach Grad der Verkrustung ein halbes bis ganzes Päckchen in Wasser auflösen. Bei leichten Verschmutzungen reicht es, den Schwamm in die Lösung zu tauchen und über die schmutzigen Stellen zu fahren. Um hartnäckigere Krusten wegzubekommen, das Gemisch auf das Blech gießen und über Nacht einweichen lassen. Am nächsten Tag ausleeren und mit klarem Wasser abspülen.

Auch bei verschmutzten Pfannen wirkt Backpulver wahre Wunder. Dazu die verdreckten Stellen bestreuen und fingerbreit mit Wasser auffüllen. Anschließend kurz aufkochen und dann eine Stunde stehen lassen. Das löst selbst hartnäckigste Krusten.