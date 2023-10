„Allee des Jahres“ ist in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Schmuddeliges Herbstwetter in Sachsen-Anhalt, Samstag milder Zum Wochenende wird in Sachsen-Anhalt schmuddeliges und wechselhaftes Herbstwetter erwartet. In der Altmark kann es am Freitag auch Windböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten werde es regnerisch, bei Temperaturen von 7 bis 11 Grad.