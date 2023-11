„Alle Jahre wieder“: Die Weihnachtsmarktsaison ist eröffnet

Weihnachtsmärkte gehören für viele Menschen unbedingt zur Einstimmung auf die Adventszeit dazu. Knapp vier Wochen vor dem Fest wird's in vielen Städten in MV festlich.

Mit Weihnachtsliedern, Lichterketten, Glühwein- und Imbissständen hat in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts die Zeit der Weihnachtsmärkte begonnen. In Rostock schlenderten mit Einbruch der Dunkelheit am Montag bereits Tausende Menschen über die etwa drei Kilometer lange Flaniermeile in der Innenstadt, wo vom Neuen Markt über den Uniplatz bis zum Weihnachtsdorf am Brink Stände, Bühnen und Fahrgeschäfte aufgebaut waren.

Den größten Weihnachtsmarkt im Nordosten eröffnete Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) mit Unterstützung des Weihnachtsmannes. Auch in Schwerin und Wismar begann das bunt-festliche Weihnachtstreiben, auch wenn der Markt in Wismar erst am Wochenende offiziell eröffnet wird. Den ältesten Weihnachtsmarkt rund um die Ostsee gibt es in Stralsund. In Neubrandenburg wird der weihnachtliche Weberglockenmarkt am Dienstag eröffnet, am Donnerstag folgt die Hansestadt Greifswald mit ihrem Markt.