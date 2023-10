Alle deutschen Duos bei Beach-Volleyball-WM in K.o.-Runde

Mehr zum Thema

Deutsche Minderheit eröffent Lyrikpfad auf Knivsberg Gedichte auf Tafeln, Plakaten zwischen Bäumen oder Schildern an Sheltern - auf dem Knivsberg bei Aabenraa (Apenrade) will die Deutsche Minderheit in Dänemark den Menschen in Nordschleswig den Reichtum, die Schönheit, die Vielfalt von Gedichten deutscher Sprache auf eine ungewöhnliche und unterhaltsame Art und Weise näherbringen. Der Wunsch sei 2022 im Kulturausschuss des Bunds Deutscher Nordschleswiger (BDN) entstanden, wie der BDN, die Dachorganisation der deutschen Minderheit in Dänemark, mitteilte. Eine Projektgruppe Lyrik hat diese Idee dann als poetischen Spaziergang umgesetzt.

Veranstalter mit Programm der Nordischen Filmtage 2023 Die Nordischen Filmtage wollen am Dienstag ihr Programm für die 65. Ausgabe des Festivals vorstellen. Die Filmtage finden vom 1. bis 5. November statt. Eröffnet werden sie mit der schwedisch-dänischen Filmkomödie Together 99 (Tilsammans 99) von Lukas Moodysson. Der Film erlebt in Lübeck seine Deutschlandpremiere, dazu werden die Produzentin Anna Carlsten sowie die Schauspieler Gustaf Hammarsten (Göran) und Anja Lundqvist (Lena) erwartet.