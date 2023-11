Alkoholisierte 17-Jährige überschlägt sich mit Auto

Mehr zum Thema

Weber: Europa nicht von Neonazis kaputt machen lassen Mit scharfen Attacken auf Rechte und Populisten, aber auch auf Linke hat EVP-Chef Manfred Weber die CSU auf den anstehenden Europawahlkampf eingeschworen. Insbesondere die AfD griff Weber am Samstag auf einer CSU-Delegiertenversammlung in Nürnberg an. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke habe formuliert, dass dieses Europa sterben müsse, kritisierte Weber. Höcke habe damit zum Ausdruck gebracht, was das eigentliche substanzielle Denken dieser Nazis ist.