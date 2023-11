Alkohol-Verdacht: Frau soll fast 200 Kilometer gefahren sein

Mehr zum Thema

Asche in Mülltonne löst Brand aus In Oberbayern hat ein brennendes Mülltonnenhäuschen ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt. Feuerwehrleute konnten die Flammen in Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) am Dienstag rasch löschen, wie die Polizei am Tag danach mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei das Feuer durch noch teilweise glühende Aschereste ausgelöst worden, die ein Bewohner in die Mülltonne geworfen hatte. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.