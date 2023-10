AlgorithmWatch gewinnt Brandenburger Freiheitspreis

Mehr zum Thema

Nach Jubel für Hamas: Woidke fordert hartes Vorgehen Gegen Israel-Hass auf deutschen Straßen und Unterstützung für die Attacken der islamistischen Hamas muss der Rechtsstaat nach den Worten des brandenburgischen Ministerpräsidenten mit aller Konsequenz vorgehen. Wir müssen diese widerwärtigste Form des Antisemitismus mit allen Mitteln, die uns die Gesellschaft, aber auch der wehrhafte Rechtsstaat bietet, bekämpfen, sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch bei einem Treffen mit dem israelischen Botschafter Ron Prosor in Potsdam. Menschen, die noch dazu teilweise mit einem Fluchthintergrund zu uns gekommen sind und hier einen Asylantrag in Bearbeitung haben und sich auf die Straße stellen, und «Tod Israel rufen, gehören nicht in dieses Land.» Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. Wer sich danach nicht richten will, hat hier nichts verloren, sagte Woidke.