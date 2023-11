Warum war die Aussprache nötig? Nach der Trennung von Amira hatte sich Olli dazu entschieden, den Podcast der Pochers mit seine Ex Alessandra unter dem Titel „Die Pochers! Frisch recycelt“ weiter zuführen. Für Amira ein ziemlicher Schlag. „Mir geht es nicht um die Medien, mir geht es um die Leute in meinem Umfeld. Mir geht es um den Mann, mit dem ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Mir geht es um andere Parteien, die sich gerade in meinen Stuhl setzen, ohne mit mir davor ein Wort gesprochen zu haben, oder mich gefragt haben, wie es mir geht“, regte sie sich in ihrem Podcast „Liebes Leben“ (exklusiv bei Podimo) auf.

Zuvor hatten sich Alessandra und sie jahrelang blendend verstanden und gezeigt, wie gut bei Pochers das Patchworkglück funktioniert. (csp)