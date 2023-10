Alba nach Euroleague-Sieg erleichtert: „Eine Bestätigung“

Bei den Basketballern von Alba Berlin war am Donnerstagabend die Erleichterung überall spürbar. Denn der erste Sieg in der neuen Euroleague-Saison war besonders für den Kopf wichtig. Es ist eine Bestätigung. Es zeigt, dass man es kann. Und endlich bekommt man eine Belohnung, sagte Flügelspieler Louis Olinde nach dem 85:82-Heimsieg gegen Armani Mailand.

Denn nach zuvor vier Niederlagen spukte schon ein wenig das Schreckgespenst der letzten Saison in den Köpfen herum, als die Berliner zwölf Niederlagen in Serie kassierten. Wenn man dann zwölf in Folge verliert, dann ist man dann schon am Zweifeln. Deswegen tut das gut, gestand Weltmeister Johannes Thiemann. Jetzt ist der erste Druck erst einmal weg.

Gegen Mailand war es am Ende der größere Wille, der den Ausschlag in der spannenden Schlussphase gab. Das ist für uns zurzeit der einzige Weg. Es geht nur mit viel Kampf, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Denn sein neuformiertes Team befinde sich immer noch im Aufbau. Wobei der Spanier betonte, dass Alba auch in der Königsklasse Ambitionen hat. Wir wollen auch hier so weit wie möglich kommen, sagte er.

Die Berliner sehen sich dabei aber als Außenseiter. Thiemann glaubt deshalb, dass viele Euroleague-Teams uns unterschätzen werden. Eine Rolle, die Alba aber auch zu gefallen scheint. Mit Mailand konnten sie jetzt den ersten großen Gegner ärgern. Die sind ein bisschen mit dem Gefühl hierhergekommen: Ja, okay, Alba hat vier in Folge verloren, läuft nicht so gut bei ihnen, sagte Olinde.