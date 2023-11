Alba Berlin verpasst Überraschung in Valencia

Mehr zum Thema

Krasavice: Female Empowerment bedeutet, sein, wie man will Einfach so zu sein, wie man will - egal, was andere sagen: Das versteht Sängerin Katja Krasavice (Doggy) unter der als Female Empowerment bezeichneten Stärkung von Frauen. Viele wollen einem einreden, so ist eine Frau und so darf sie doch nicht sein, sagte die 27-Jährige am Rande des Women-of-the-Year-Awards am Donnerstag in Berlin.