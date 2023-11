Alba Berlin verliert auch bei Partizan Belgrad

Mehr zum Thema

Kurden-Demonstration gegen Erdogan: Palästina-Demonstration Auch nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag geht der Großeinsatz der Polizei am Samstag wegen verschiedener Demonstrationen weiter. Am Mittag zieht eine kurdische Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Brandenburger Tor. 3000 Teilnehmer sind angemeldet. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen.

Gewinner in acht Kategorien bei Polyton ausgezeichnet Die Preisträger sind so unterschiedlich wie ihre Musik: In Berlin sind am Freitagabend erstmal die Polyton-Musikpreise verliehen worden. Unter den Preisträgern sind bekannte Namen genauso wie unbekannte.