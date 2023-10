Alba Berlin kassiert in Monaco weitere Euroleague-Pleite

Mehr zum Thema

Proteste in Neukölln: Haftbefehle und weitere Demos verboten Nach den pro-palästinensischen Protesten der vergangenen Tage in Berlin gibt es erste Haftbefehle. Weitere Demonstrationen sind zu erwarten. Zwei hat die Polizei verboten.

70 antisemitische Vorfälle in Berlin seit Angriff auf Israel Antisemitische Vorfälle in Berlin haben seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel deutlich zugenommen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias) hat bislang 70 Fälle (Stand: 18.10.) dokumentiert, wie sie am Freitag mitteilte. Dies seien dreimal so viele verifizierte Vorkommnisse wie im Vorjahreszeitraum. Damals seien 25 Fälle dokumentiert worden. Nach den Angaben liegen der Initiative zahlreiche weitere Hinweise vor. Diese Fälle müssten jedoch noch verifiziert werden.