Alba Berlin kassiert bei Meister Ulm erste Ligapleite

SC Potsdam überrascht mit 3:0-Sieg in Dresden Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim Dresdner SC setzte sich der Zweite der verganenen Spielzeit am Samstag nach einer starken Vorstellung mit 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) durch. Herausragende Spielerin im Siegerteam war die 1,90 Meter große Rumänin Rodica Buterez auf der Außen-Annahmeposition.