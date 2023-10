Alarm wegen eines vermissten Achtjährigen am Königstuhl

Mehr zum Thema

Jüdische Gemeinde in Rostock ruft zu Solidaritätsdemo auf Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat die Jüdische Gemeinde in Rostock für Donnerstag zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Auf dem Neuen Markt sollen Menschen ab 17.00 Uhr ein Zeichen setzen. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, es seien 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet.