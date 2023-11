Al-Wazir und Dorn vor Rückzug in die zweite Reihe

Kommt es zur beabsichtigten Koalition von CDU und SPD in Hessen, verlieren die Grünen ihre Ministerposten. Zwei prominente Politiker sprechen jetzt über ihre Pläne.

Die beiden grünen Spitzenpolitiker Tarek Al-Wazir und Angela Dorn wollen nach eigenen Worten im neuen hessischen Landtag keine Führungsrolle in ihrer Fraktion spielen. Der Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister sowie die Wissenschaftsministerin sagten dem Hessischen Rundfunk, sie würden zwar von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln und Abgeordnete bleiben, aber weder in der Landtagsfraktion noch in der Landespartei eine führende Rolle einnehmen.

Ich bin gewählter Abgeordneter, werde mein Landtagsmandat annehmen und ausfüllen und meiner Partei mit Rat und Tat bei dieser Aufgabe helfen, aber das nach knapp 24 Jahren nicht mehr in der ersten Reihe, sagte Al-Wazir dem hr am Donnerstag. Ähnlich äußerte sich Dorn: Zu einer Neuaufstellung von Fraktion und Partei nach der Landtagswahl gehören erfahrene wie neue Köpfe. Ich stelle mich der Verantwortung, für diese Veränderung in der ersten Reihe und für neue Ideen Platz zu machen.

Die Spitzen von CDU und SPD in Hessen loten derzeit bei Koalitionsverhandlungen die Basis für ihre geplante gemeinsame Landesregierung aus. Kommt es zu der geplanten Regierung, verlieren die Grünen ihre derzeit vier Kabinettssitze. Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Oktober deutlich gewonnen und konnte sich einen Partner für die künftige Regierung auswählen. Im Anschluss der rund fünf Wochen dauernden Sondierungsgespräche hatte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) den Grünen nach knapp zehn Jahren schwarz-grüner Regierungszeit eine Absage erteilt.