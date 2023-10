Al-Wazir: Ampel-Parteien mussten „bergauf kämpfen“

Mehr zum Thema

Schwacher Rhein profitiert von noch schwächerer Konkurrenz Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat beim Landtagswahlsieg seiner CDU nach Einschätzung von Wahlforschern von der noch schlechteren Performance seiner SPD-Kontrahentin Nancy Faeser profitiert. Blasser Ministerpräsident trifft auf völlig indisponierte Herausforderin, schrieb die Forschungsgruppe Wahlen am Sonntag in ihrer Analyse. Bei der Abstimmung gab es demnach einen relativ großen bundespolitischen Einfluss. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hätten starken Gegenwind aus Berlin zu spüren bekommen.

Thorsten Frei attackiert Faeser: „Kabinett umbilden“ Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hat nach der Niederlage der hessischen SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Landtagswahl eine Kabinettsumbildung verlangt. Faeser kehre geschlagen nach Berlin zurück, erklärte der CDU-Politiker am Sonntag in Berlin. Sie wird nun noch weniger die notwendige Autorität besitzen, um die anhaltende Migrationskrise auf Berliner und Brüsseler Ebene zu lösen, kritisierte er. Wenn Kanzler Olaf Scholz (SPD) endlich die innenpolitischen Probleme im Land anpacken will, sollte er zügig eine Kabinettsumbildung in die Wege leiten.