Aktivisten müssen Klimacamp in Freiburg zeitweise abbauen

Mehr zum Thema

Geflohener Häftling in Freiburg gefasst Vier Tage nach seiner Flucht ist ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt im sächsischen Torgau in Freiburg im Breisgau gefasst worden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, geriet der 52-Jährige am späten Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle. Der Mann sei bei einem Freigang am Freitag geflüchtet. Er müsse noch eine 20-monatige Freiheitsstrafe wegen Betrugs verbüßen, hieß es. Der 52-Jährige soll nun zurück nach Sachsen gebracht werden.