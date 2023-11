Aktivisten besprühen Universität Regensburg mit Farbe

Mehr zum Thema

Buben verwüsten Schule: Hoher Schaden und Unterrichtsausfall Drei Buben sollen eine Schule in Oberfranken so verwüstet haben, dass der Unterricht ausfiel. Die Kinder sollen Stühle und Tische sowie weiteres Inventar umgestoßen und heruntergerissen und dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich angerichtet haben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Haftstrafe nach tödlicher Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug Er hatte in der Nacht reichlich getrunken, trotzdem setzte er sich in seinen tonnenschweren Sattelschlepper und fuhr los - immer noch betrunken. Eine 22-Jährige kostete dies das Leben. Im Prozess wurde es sehr emotional.