Aktivisten besprühen Gebäude der Uni Braunschweig mit Farbe

Uni Braunschweig begrüßt neue Studierende im Stadion Die Technische Universität Braunschweig hat am Montag ihre neuen Studenten feierlich im Eintracht-Stadion empfangen. Rund 3000 neue Studenten und Studentinnen hätten sich bisher zum Wintersemester eingeschrieben, sagte eine Sprecherin der Universität. Zum ersten Mal schrieben sich demnach in den Bachelor- und Master-Studiengängen in etwa genauso viele Männer wie Frauen ein.