Aktivisten: Beschwerde über „Schmerzgriffe“ der Polizei

Weltkriegsbombe in Cottbus entschärft Die Weltkriegsbombe in Cottbus im Ortsteil Spremberger Vorstadt ist erfolgreich unschädlich gemacht worden. Der Zünder wurde gesprengt und der Sperrkreis ist aufgehoben, wie die Stadt am Dienstagvormittag auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Bewohnerinnen und Bewohner durften in ihre Wohnungen zurück. Die Straßensperren würden zurückgebaut. Die Stadt dankte den rund 300 Einsatzkräften und den Cottbusern.