Aktivist zeigt palästinensische Symbole: Festnahme

Verdi kündigt erneut Einzelhandel-Warnstreiks an Verbraucher in Berlin und Brandenburg müssen sich weiter auf fehlende Produkte in Supermarktregalen einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche erneut zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen. Von Mittwoch bis einschließlich Samstag sind die Beschäftigten zum Ausstand aufgerufen, wie Verdi am Dienstag mitteilte. Damit reagiere die Gewerkschaft auf die andauernde Blockade der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen für die rund 230.000 Beschäftigten, hieß es.

Tesla informiert Beschäftigte: Aktion in Fabrik Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide nach eigenen Angaben Tausende Beschäftigte parallel zu einer Kampagne der IG Metall über die Gewerkschaft informiert. Von der Nacht- und Frühschicht hätten bisher rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Veranstaltungen teilgenommen, hieß es am Montag von dem Unternehmen. Tesla wies Vorwürfe der IG Metall nach einer Atmosphäre der Angst ebenso zurück wie die Darstellung der Gewerkschaft über eine Aktion in der Fabrik.