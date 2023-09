Es geht um Rücksichtnahme: Die Polizei in Hessen hat am Dienstag mit Verkehrskontrollen die Bürger sensibilisiert. Hintergrund war ein länderübergreifender Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Aktion stand unter dem Motto sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick. Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen war nach der Pandemie wieder gestiegen.

In Frankfurt gab es zum Beispiel mobile und stationäre Kontrollen vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen oder an stark frequentierten Fuß- und Radwegen. Ein besonderes Auge hatten die Beamten auch auf E-Scooter und Pedelecs. Beamte wollten zudem in Fußgängerzonen Präventionsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führen. Im Mittelpunkt stehe die gegenseitige Rücksichtnahme, erläuterte das Polizeipräsidium Frankfurt.

Das Polizeipräsidium Südosthessen hatte eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 im Landkreis Offenbach angekündigt. Überprüft werden sollte besonders der Schwerlastverkehr. Auch Alkohol und Drogen waren Themen der Kontrollaktion, die am Dienstagnachmittag beginnen und bis in die späte Abendstunden dauern sollte. Bilanz ziehen wollen die Polizeipräsidien am Mittwoch.