Aktionsschiff der Captain Paul Watson Foundation in Bremen

Mehr zum Thema

Gefräßige Mäuse bedrohen niedersächsische Wälder Einige Mäusearten fressen gerne von Bäumen und beschädigen diese dadurch. Und: Die Vorkommen dieser Tiere wachsen. Im Winterhalbjahr sind die Wälder besonders bedroht - warum das so ist.

Focke-Museum schließt Dauerausstellung für rund drei Jahre Wer einen Besuch in die Dauerausstellung des Bremer Landesmuseums geplant hat, kann sie diesen Sonntag noch besuchen. Von Montag an schließt die Ausstellung für längere Zeit. Der Grund ist ein Umbau.