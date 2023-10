Aktion für Opfer von Katastrophen: Mit Stricknadel helfen

Ein breites Bündnis in Essen will mit der Aktion Zusammenhalt stricken: Ein Schal für die Freundschaft Opfern von Krisen und Katastrophen vor Wintereinbruch mit Sach- und Geldspenden helfen. Ein roter Faden der Aktion sind gekaufte oder selbst gestrickte Schals, die beim Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) abgegeben werden können. Sie sollen in der Ukraine und der Türkei an Notleidende verteilt werden, wie die Hilfsorganisation Zeit für Solidarität am Freitag mitteilte. Parallel dazu sollten Geldspenden in der Ukraine, Türkei, Marokko oder auch Libyen in Bildungsprojekte fließen. Viele Vereine und Firmen unterstützten die Aktion nach Angaben des Initiators Cem Sentürk.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und ZfTI-Vorsitzende Serap Güler sagte, die Aktion werde zum Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens am 30. Oktober starten und bis Weihnachten laufen. Das seien zwei bedeutsame Daten und es unterstreiche den Ansatz der Initiative, globale Fragen durch gemeinsames Handeln anzugehen, betonte Güler laut Mitteilung.

Sentürk schilderte, es gehe um länderübergreifende Solidarität, aber auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt hierzulande. Jeden Freitag werde nun ein gemeinschaftliches Handarbeiten für den guten Zweck in einem Strickcafé unter anderem in Räumen des ZfTI stattfinden. Für den 12. November sei ein Tag des Zusammenhalts mit Stricknadel und Wolle geplant.