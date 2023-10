In dem Schrebergarten gibt es jedoch noch Stellen, die offenbar nicht durchsucht wurden. In der ZDF-Sendung fragen die Ermittler deshalb auch, ob möglicherweise in dem Bereich frisch umgegrabene Erdhügel aufgefallen seien. Gefragt wird auch, ob jemand Angaben zum Hinweisgeber „Eisenbahner-Arni“ geben könne. Wünschenswert wäre es, wenn sich der Hinweisgeber selbst melden würde, so die Ermittler.

Wird das Schicksal von Monika Liebl nun nach 16 Jahren endlich geklärt werden können? Zwar sind nach der Sendung am Mittwoch nun 25 Hinweise eingegangen – jedoch seien diese nicht von erfolgsversprechender Qualität, sagt eine Polizeisprecherin. Der Fall ist und bliebt also weiterhin ein ungeklärtes Rätsel. Wurde Monika ermordet, ist sie untergetaucht oder hat sie sich vielleicht sogar selbst etwas angetan? All diese Theorien gibt es. An einen Suizid glaube sie jedoch nicht, sagt ihre Schwester im ZDF. Denn sie habe konkrete Pläne gehabt, wollte verreisen. Für Gerd Hartmann von der Kripo Erding ist jedoch auch diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Dafür spreche die Tatsache, dass sie vor ihrem Verschwinden in ihr Tagebuch ‚Abschiedsbrief verfasst‘ geschrieben hatte. Dieser Brief sei laut dem Ermittler jedoch nie aufgetaucht. (ibü mit dpa)