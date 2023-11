Akten nicht bearbeitet: Rund 1,5 Mio. Euro Schaden in Bremen

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall: Halterin des Fluchtwagens bestreitet Tat Nach dem tödlichen Unfall in Delmenhorst hat die Halterin des Fluchtwagens bestritten, den Wagen zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren zu haben. Unklar sei noch immer, wer gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ermittelt werde in alle Richtungen, darunter seien auch Menschen aus dem näheren Umfeld der Halterin des SUV. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen dem Auto und einem 58 Jahre alten Fußgänger. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete nach dem Aufprall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fußgänger in einer Tempo-30-Zone die Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Zuvor hatte der NDR berichtet.

37-Jähriger nach Messerangriffen auf drei Menschen in U-Haft Mit einem Messer hat ein Mann in Hildesheim drei Menschen angegriffen und verletzt - jetzt sitzt der 37 Jahre alte Verdächtige in Untersuchungshaft. Hintergründe der Tat und das Motiv seien aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Unklar sei auch, ob es eine Beziehung zwischen dem 37-Jährigen und den Opfern gegeben habe. Stundenlang war nach dem mutmaßlichen Angreifer gesucht worden, bevor er am späten Donnerstagabend in der Innenstadt festgenommen wurde. Die Opfer des Angriffs werden weiterhin im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht.