Akademie der Künste: Unterstützung der Hamas verbieten

Die Berliner Akademie der Künste hat den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt. Wir erinnern heute an den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019, sagte Akademie-Präsidentin Jeanine Meerapfel am Montag in einer Mitteilung. Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland muss insbesondere in diesen Tagen gewährleistet sein. Meerapfel weiter: Die Akademie der Künste tritt für ein Verbot jeglicher Unterstützung der Hamas in Deutschland ein.

Die USA, die Europäische Union und Israel stufen die Hamas als Terror-Gruppe ein.