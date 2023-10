Aiwanger will wieder Wirtschaftsminister in Bayern werden

Mehr zum Thema

Söder und Aiwanger wollen weiter regieren: Absage an Grüne Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen ihre Regierung fortsetzen. Nach der Wahl müsse gelten, was vor der Wahl versprochen worden sei, sagte Söder am Sonntagabend in der ARD. Er wolle eine bürgerliche Regierung fortsetzen und noch in dieser Woche die ersten Gespräche führen. Aiwanger sagte im ZDF, man wolle keine Unklarheiten aufkommen lassen, sondern innerhalb weniger Tage klar Schiff machen und zeigen, dass man weiter gut zusammenarbeite.