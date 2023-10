Aiwanger und Weigert: Erste Direktmandate für Freie Wähler

Mehr zum Thema

Söder gewinnt Direktmandat in Nürnberg Ministerpräsident Markus Söder hat das Direktmandat in seinem Heimatwahlkreis in Nürnberg gewonnen. Der CSU-Politiker bekam im Stimmkreis Nürnberg-Ost 41,5 Prozent aller Erststimmen, wie die Stadt Nürnberg am Sonntagabend mitteilte.

Aiwanger: Handelsbeziehungen zu Russland wieder aufnehmen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wünscht sich eine möglichst rasche Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen zu Russland. Wir wünschen uns, dass auch der Nahe Osten und dass andere Regionen dieser Welt zur Ruhe kommen. Wir wünschen uns das auch für den Ukraine-und-Russland-Konflikt. Auch hier sage ich: In der fernen Perspektive und je näher umso lieber wollen wir, dass wir mit demokratischen Staaten, Ukraine und Russland, auch wieder in Handelsbeziehungen eintreten können, sagte Aiwanger am Sonntagabend in München. Es wird heute und morgen noch nicht die Normalität sein. Aber am Ende dieses Weges wünschen wir uns Frieden.