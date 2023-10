Aiwanger setzt im Wahlkampf-Finale auf Bürgernähe

Mehr zum Thema

Grünen-Chefin Lang: Populismus in die Mottenkiste packen Kurz vor der bayerischen Landtagswahl haben die Grünen dringend ein Ende aller populistischen Attacken gefordert. Es ist Zeit, den Populismus in die Mottenkiste zu packen, sagte Grünen-Parteichefin Ricarda Lang am Donnerstag bei einem Wahlkampfabschluss der Grünen in München. Wer immer wieder Öl ins Feuer gieße, der verliert, weil alle demokratischen Parteien verlieren. Lang forderte: Es ist Zeit, gemeinsam diese Demokratie zu verteidigen und Lösungen für echte Probleme zu suchen.