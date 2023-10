Aiwanger: Freie Wähler wollen in Bayern weiteres Ministerium

Mehr zum Thema

Herrmann: Schnell Regierungsprogramm beschließen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nach dem Landtagswahlkampf keine Zeit vergeuden, bis die Staatsregierung wieder handlungsfähig ist. Als wichtigste Aufgabe nannte der Erlanger CSU-Politiker am Sonntag die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum, in Kombination mit Klimaschutz und Umweltpolitik.

Weidel: Infos über Safehouse waren Falschmeldungen aus AfD AfD-Chefin Alice Weidel hat die Aussagen, sie sei nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage in einem Safehouse gewesen, als Falschmeldungen bezeichnet. Auf Rückfrage, ob das Falschmeldungen aus ihrer eigenen Partei gewesen seien, sagte Weidel am Sonntag im ZDF: Das sind definitiv Falschmeldungen gewesen, das klären wir aber jetzt intern auf. Auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Mödlareuth war von einem Redner behauptet worden, Weidel sei in einem Safehouse, dürfe dieses nicht verlassen und müsse bis auf weiteres untergetaucht bleiben.