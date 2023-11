AirPods zum Black Friday: Klingt dieser Deal wirklich gut?

In keinem Shop gibt es die Apple AirPods derzeit günstiger zu ergattern. Dennoch hat Media Markt nicht den absoluten Bestpreis, denn es gab die Kopfhörer schonmal für weniger Geld. Insgesamt halten sie sich aber auf einem stabilen Preisniveau von um die 110 Euro. Garantie auf einen noch günstigeren Preis in den kommenden Tagen gibt es also nicht – wer sich diesen Deal nicht entgehen lassen will, schlägt also lieber jetzt zu.