Ailton ist tot - Kölner Zoo trauert um beliebten Tapir

Mann fährt Ehefrau und Kind an: Ermittler suchen Zeugen Fünf Tage nach dem tödlichen Angriff eines 25-Jährigen auf seine Frau in Duisburg suchen die Ermittler einen wichtigen Zeugen. Der Mann mittleren Alters mit einer Kappe und blauen Weste habe sich am vergangenen Sonntag in unmittelbarer Nähe des Tatgeschehens aufgehalten, seine Beobachtungen könnten für das Verfahren sehr wichtig sein, betonten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag.